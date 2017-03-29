Мединский предложил организовать для французов туры на Бородинское поле

На презентации директора Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника Игоря Корнеева по концепции развития музея министр культуры РФ Владимир Мединский выступил с предложением организовывать специализированные туры на Бородинское поле для французов и других иностранцев.

- Вы работаете выделено с турагентствами, которые специализируются на французах? Или вообще на иностранцах? Мне кажется, надо, потому что у нас год культурного обмена Россия - Франция. Чем не культурный обмен - посетить Бородино? - цитирует «Интерфакс» слова Мединского, обращенные к Корнееву.

Министр считает интересной собственную идею возить иностранцев на Бородино автобусами.

Директор музея-заповедника пообещал проработать этот вопрос.

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