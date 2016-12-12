Мединский поддержал Михалкова и раскритиковал «Ельцин Центр»

Министр культуры РФ Владимир Мединский в статье, опубликованной на сайте «История России» высказался в поддержку главы Союза кинематографистов Никиты Михалкова, раскритиковавшего деятельность «Ельцин Центра» в Екатеринбурге.

«Увы, в «Ельцин Центре», представляя в злополучном видеофильме историю России как череду бессмыслицы и беспросветности, – подставляют и самого Ельцина. Получается, что тысячу лет многие поколения наших предков шли «не в ногу» и только один Ельцин «в ногу». Чего здесь больше – комизма или глупости? А с другой стороны, выходит, что первый президент России взялся ниоткуда, за его спиной нет истории России – ни великих триумфов, ни реальных трагедий?» — цитирует текст статьи Мединского РИА «Новости».

По словам министра, такая интерпретация истории России и есть «инъекция разрушения национального самосознания», о которой говорил Михалков.

«Разрушение – это не разные мнения о событиях нашей истории, пусть даже нелицеприятные. Разрушение – это сведение истории к примитивному лозунгу. Это вырывание из ее сложной логики целых кусков: кто-то вырывает советскую эпоху, кто-то имперскую, кто-то «киевскую», кто-то ельцинскую», — подчеркнул Мединский.