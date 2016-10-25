Мединский откроет выставку о Мамаевом побоище в Тульской области

Министр культуры России Владимир Мединский собирается открыть выставку «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение».

Открытие экспозиции состоится в музейном комплексе «Куликово поле» в Тульской области, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу Минкульта РФ.

Первую экскурсию по экспозиции проведет директор музея Владимир Гриценко. Вместе с почетными гостями в ней примут участие десантники 51-го гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского, воспитанники Тульского Суворовского военного училища, деятели культуры России и представители духовенства.

На выставке посетители смогут осмотреть войска в Коломне, а также пройти весь пути к полю сражения.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Минкультуры
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