Мединский откроет выставку о Мамаевом побоище в Тульской области
Министр культуры России Владимир Мединский собирается открыть выставку «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение».
Открытие экспозиции состоится в музейном комплексе «Куликово поле» в Тульской области, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу Минкульта РФ.
Первую экскурсию по экспозиции проведет директор музея Владимир Гриценко. Вместе с почетными гостями в ней примут участие десантники 51-го гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского, воспитанники Тульского Суворовского военного училища, деятели культуры России и представители духовенства.
На выставке посетители смогут осмотреть войска в Коломне, а также пройти весь пути к полю сражения.
Следующая новость Украина и еще 4 страны вслед за ЕС продлили санкции против РФ
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии