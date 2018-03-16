Медики советуют не думать перед сном о проблемах

Перед сном желателен позитивный настрой. Лучше подвести итог сделанному, чем размышлять о незавершенных делах.

«Важно не есть на ночь. Оптимальное время ужина — 7–8 вечера, но никак не 11», - сказал в интервью интернет-издание «Подмосковье сегодня» профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов.

Людям, хорошо переносящим молочные продукты, он порекомендовал пить на ночь кефир. Эксперт пояснил, что входящий в состав молочных продуктов кальций является натуральным транквилизатором, который способствует засыпанию.

Кроме того, ложиться спать и просыпаться желательно примерно в одно и то же время. В выходные не следует залеживаться в кровати дольше обычного более чем на два часа.

Хронический недосып часто становится причиной различных заболеваний. Однако решать проблему только с помощью снотворного не рекомендуется. По словам Бузунова, к нему следует прибегать только в экстренных случах – когда необходимо выспаться перед важным мероприятием.

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