Медики МО приняли участие в хирургическом онлайн-марафоне

Подмосковные хирурги поучаствовали в международном марафоне «24-часовая живая роботическая хирургия» и провели операцию, которая транслировалась на весь мир.

Марафон проводится ежегодно с 2015 года. В нем участвуют ведущие клиники из десятков стран мира. В их числе два отечественных медучреждения, одно из которых - Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья».

Проект направлен на обмен опытом между медиками со всего мира и повышение квалификации. За ходом проводимых операций можно наблюдать после прохождения регистрации на специальной платформе.