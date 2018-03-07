Медики МО приняли участие в хирургическом онлайн-марафоне
Подмосковные хирурги поучаствовали в международном марафоне «24-часовая живая роботическая хирургия» и провели операцию, которая транслировалась на весь мир.
Марафон проводится ежегодно с 2015 года. В нем участвуют ведущие клиники из десятков стран мира. В их числе два отечественных медучреждения, одно из которых - Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья».
Проект направлен на обмен опытом между медиками со всего мира и повышение квалификации. За ходом проводимых операций можно наблюдать после прохождения регистрации на специальной платформе.
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