Медики применили стволовые клетки в лечении сердца
Ученые из Японии смогли успешно использовать специальные «заплатки» стволовых клеток для лечения пациентов, которые страдают от сердечной недостаточности.
По словам биологов, процесс превращения стволовых клеток в ткани кости, мускулов и нервной системы продолжался несколько десятилетий. Такие «закладки» могут стать нужным лекарством при дегенеративных болезнях и выполнять роль уникальных «запчастей» при серьезных повреждениях организма, - сообщает «РИА Новости».
Полное отсутствие побочных реакций и удачное проведение ряда операций открывают возможность для ученых создать более масштабные методики борьбы в лечении сердца.
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