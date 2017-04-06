Медики применили стволовые клетки в лечении сердца

Ученые из Японии смогли успешно использовать специальные «заплатки» стволовых клеток для лечения пациентов, которые страдают от сердечной недостаточности.

По словам биологов, процесс превращения стволовых клеток в ткани кости, мускулов и нервной системы продолжался несколько десятилетий. Такие «закладки» могут стать нужным лекарством при дегенеративных болезнях и выполнять роль уникальных «запчастей» при серьезных повреждениях организма, - сообщает «РИА Новости».

Полное отсутствие побочных реакций и удачное проведение ряда операций открывают возможность для ученых создать более масштабные методики борьбы в лечении сердца.