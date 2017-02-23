Медики получили тяжелые травмы в результате нападения пациента в Новгороде

Раненый пациент, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и доставленный в Новгородскую областную клиническую больницу (ОКБ), начал вести себя агрессивно и нанес тяжелые травмы медсестре, санитарке и охраннику.

Медсестра с сотрясением мозга была доставлена в нейрохирургическое отделение ОКБ, а санитарка с переломом лицевых костей - в отделение челюстно-лицевой хирургии. Менее тяжелые травмы получил и охранник ОКБ, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.

Как сообщили в департаменте, ночью в четверг бригада «Скорой помощи» доставила из городского кафе в приемное отделение ОКБ мужчину 1978 года рождения с рваной раной на лице. «Он был нетрезв и агрессивен», - отметили в пресс-службе.

Преступник задержан полицией, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

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Теги:
Места: Россия
Организации: МВД, Минздрав
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