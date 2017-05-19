Медики подрались во время операции

Хирург подрался с медсестрой во время операции над пациентом в Китае.

Как уточняется в материале, инцидент произошел 12 мая в китайской провинции Хэнань.

Сначала врачи схлестнулись в словесной перепалке, а после конфликт перерос в драку. Первой на врача напала женщина-медсестра, но мужчина затем переходит в атаку и сбивает ее с ног.

Позже выяснилось, что у врачей был служебный роман, однако перед операцией они поссорились.

Причиной конфликта стало то, что мужчина-хирург указал женщине-медсестре на неправильное действие в ходе операции, а она стала отрицать, что сделала что-либо неправильно.

В результате конфликта никто серьезно не пострадал, сообщает «Вести.ру».

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Места: Китай
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