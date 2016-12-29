Медики назвали январь самым смертоносным месяцем в году

Группа австралийских ученых, рассмотрев статистику человеческой смертности, с уверенностью назвала январь наиболее смертоносным месяцем года. Также специалисты назвали самый неблагоприятный для человека день зимнего месяца — это третий понедельник января.

Смертоносность января имеет несколько пояснений. Прежде всего, в середине зимы организм человека наиболее ослаблен, иммунитет снижен, и население северных стран вечно заболевает. Организм не всегда одолевает вирусы и инфекции, - сообщает «Экономика сегодня».

Кроме того, конец года для юных и пожилых людей связан с поставленными на год целями — а после того, как наступает новый год, цель теряется вместе с мотивацией к жизни.