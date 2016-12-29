Медики назвали январь самым смертоносным месяцем в году
Группа австралийских ученых, рассмотрев статистику человеческой смертности, с уверенностью назвала январь наиболее смертоносным месяцем года. Также специалисты назвали самый неблагоприятный для человека день зимнего месяца — это третий понедельник января.
Смертоносность января имеет несколько пояснений. Прежде всего, в середине зимы организм человека наиболее ослаблен, иммунитет снижен, и население северных стран вечно заболевает. Организм не всегда одолевает вирусы и инфекции, - сообщает «Экономика сегодня».
Кроме того, конец года для юных и пожилых людей связан с поставленными на год целями — а после того, как наступает новый год, цель теряется вместе с мотивацией к жизни.
Следующая новость Украинские силовики 8 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии