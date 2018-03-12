Медики назвали смартфоны вредными для мозга
Слишком частое «общение» человека со смартфонов негативно отражается на работе мозга. К такому выводу пришли американские медики.
По их словам, порядка 85% пользователей смартфонов практически постоянно испытывают стресс, проверяя свои аккаунты в соцсетях и электронную почту. Каждый раз при поступлении уведомлений они отвлекаются от других дел, что в итоге приводит к появлению устойчивого рефлекса.
В результате они просто игнорируют более важные задачи, поскольку у подавляющего большинства людей мозг устроен так, что может сконцентрироваться на каком-то одном деле, сообщает телеканал «360».
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