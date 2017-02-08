Медики назвали причину ухудшения состояния здоровья Кара-Мурзы

Резкое ухудшение самочувствия журналиста, председателя Фонда Бориса Немцова и координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзы-младшего не было вызвано токсическим отравлением, заявил главврач 79-й московской городской клинической больницы Денис Проценко.

По его словам, у оппозиционера была выявлена остро развивающаяся полиорганная недостаточность. Врач отметил, что, учитывая схожесть клинической картины можно предположить, что и нынешний раз является повтором ситуации, которая имела место быть в 2015 году.

- Ситуации, в которой, например, токсический генез полиорганой недостаточности не был установлен, - цитирует «Интерфакс» слова Проценко.

Доктор подчеркнул, что два года назад ведущие токсикологические лаборатории мира не обнаружили в средах наличие каких-то веществ или их следов. Специалисты и сейчас их не видят.

2 февраля 2017 года Владимир Кара-Мурза - младший попал в реанимацию с подозрениями на отравление. В мае 2015 года Кара-Мурза - младший поступил в московскую городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова с отравлением и острой почечной недостаточностью. В декабре 2015 года он подал заявление в СКР о покушении на его жизнь, утверждая, что он был отравлен.