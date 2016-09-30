В США медики нашли лекарство от шизофрении

Сотрудники университета Вандербильта в штате Тенесси США заявили, что обнаружили уникальный химический состав, который сможет избавлять людей от психических недугов.

По данным ученых, с помощью одной таблетки можно будет нормализовать нарушения психики. Речь, в частности, идет о шизофрении, сообщает ФАН.

Новая разработка американских медиков направлена на купирование заболевания. При этом, как отмечают специалисты, медикамент не влияет на работу других органов и систем.

Медики выявили, что шизофрения появляется из-за избытка в организме человека дофамина. Этот гормон вызывает у людей чувство удовольствия, экстаза. Ученые научились контролировать содержание гормона в организме человека с помощью препаратов.