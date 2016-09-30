В США медики нашли лекарство от шизофрении
Сотрудники университета Вандербильта в штате Тенесси США заявили, что обнаружили уникальный химический состав, который сможет избавлять людей от психических недугов.
По данным ученых, с помощью одной таблетки можно будет нормализовать нарушения психики. Речь, в частности, идет о шизофрении, сообщает ФАН.
Новая разработка американских медиков направлена на купирование заболевания. При этом, как отмечают специалисты, медикамент не влияет на работу других органов и систем.
Медики выявили, что шизофрения появляется из-за избытка в организме человека дофамина. Этот гормон вызывает у людей чувство удовольствия, экстаза. Ученые научились контролировать содержание гормона в организме человека с помощью препаратов.
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