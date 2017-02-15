Медикам не удалось установить причину смерти брата Ким Чен Ына

В Малайзии медики провели вскрытие тела брата главы КНДР Ким Чен Нама, однако причину его смерти установить не смогли.

При проведении процедуры присутствовали представители посольства Северной Кореи, но тело умершего им выдано не было, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Ким Чен Нам скончался по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. Перед этим брат северокорейского лидера почувствовал себя плохо и обратился к сотрудникам наземных служб. По его словам, ему в лицо брызнул какой-то жидкостью неизвестный мужчина.

По другой версии, к смерти Ким Чен Нама причастна женщина Доун Тхи Хуон, выдающая себя за гражданку Вьетнама. В настоящее время она арестована. Предполагается, что у нее могут быть несколько сообщников.