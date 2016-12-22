«Медиалогия» поставила Путина на первое место в рейтинге упоминаний в 2016 году

Президент РФ Владимир Путин чаще всего упоминался в СМИ в 2016 году. По подсчетам компании «Медиалогия», имя российского лидера фигурировало в прессе более двух миллионов раз.

Второе место в рейтинге занял премьер-министр Дмитрий Медведев, его упоминали в СМИ 574 тысячи раз. Замкнул первую тройку руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков – 250 тысяч упоминаний, - сообщает ТАСС.

В первую десятку вошли также глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Чечни Рамзан Кадыров и бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

Компания уточнила, что медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ на основе базы, включающей порядка 35 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.