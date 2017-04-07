Мечети Махачкалы проводят проповеди осуждения террора

Глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов и муфтий Дагестана Ахмад-хаджи Абдулаев проявили инициативу и решили провести во всех мечетях Махачкалы нестандартную пятничную проповедь.

В связи с участившейся террористической активностью в России, сегодняшние религиозные мероприятия будут посвящены осуждению идеологии и терроризма.

По примерным подсчетам, проповедью будет охвачено более миллиона дагестанцев.

Главная цель проповеди - выражение поддержки и сочувствия родным и близким погибших при взрыве метро в Санкт-Петербурге, демонстрация солидарности и поддержки народам России в борьбе с терроризмом, отмечает Regnum.ru.