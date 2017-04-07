Мечети Махачкалы проводят проповеди осуждения террора
Глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов и муфтий Дагестана Ахмад-хаджи Абдулаев проявили инициативу и решили провести во всех мечетях Махачкалы нестандартную пятничную проповедь.
В связи с участившейся террористической активностью в России, сегодняшние религиозные мероприятия будут посвящены осуждению идеологии и терроризма.
По примерным подсчетам, проповедью будет охвачено более миллиона дагестанцев.
Главная цель проповеди - выражение поддержки и сочувствия родным и близким погибших при взрыве метро в Санкт-Петербурге, демонстрация солидарности и поддержки народам России в борьбе с терроризмом, отмечает Regnum.ru.
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