McDonald's накормит бургерами южнокорейских военных
McDonald's еженедельно будет кормить гамбургерами южнокорейских новобранцев в Учебном центре корейской армии в городе Нонсан, к которым не приезжают родственники.
Бургеры будут поставляться в тренировочный лагерь в течение года. Всего планируется поставить 13 тысяч булок с котлетой, сообщает Life.
«Я счастлива, что могу порадовать новобранцев, которым приходится переносить лишения во имя страны и народа», — заявила исполнительный директор корейского отделения сети Тё Чжу Ён.
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