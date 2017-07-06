McDonald's накормит бургерами южнокорейских военных

McDonald's еженедельно будет кормить гамбургерами южнокорейских новобранцев в Учебном центре корейской армии в городе Нонсан, к которым не приезжают родственники.

Бургеры будут поставляться в тренировочный лагерь в течение года. Всего планируется поставить 13 тысяч булок с котлетой, сообщает Life.

«Я счастлива, что могу порадовать новобранцев, которым приходится переносить лишения во имя страны и народа», — заявила исполнительный директор корейского отделения сети Тё Чжу Ён.