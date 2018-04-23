Майские выходные в Москве будут жаркими

В Московский регион после прошедшего на минувших выходных урагана вновь вернется весенняя погода, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Во вторник, 24 апреля, температура воздуха в Москве прогреется до +12 °C.

В среду станет еще на один градус теплее.

В четверг воздух прогреется до +14 °C, а в пятницу и субботу до +18 °C градусов.

По словам Вильфанда, в ночь на вторник столбик термометра вновь опустится ниже нуля, к концу недели температура воздуха даже в ночные часы будет соответствовать апрельской норме, сообщает Life.

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