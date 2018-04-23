Майские выходные в Москве будут жаркими
В Московский регион после прошедшего на минувших выходных урагана вновь вернется весенняя погода, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Во вторник, 24 апреля, температура воздуха в Москве прогреется до +12 °C.
В среду станет еще на один градус теплее.
В четверг воздух прогреется до +14 °C, а в пятницу и субботу до +18 °C градусов.
По словам Вильфанда, в ночь на вторник столбик термометра вновь опустится ниже нуля, к концу недели температура воздуха даже в ночные часы будет соответствовать апрельской норме, сообщает Life.
Следующая новость Владимир Машков предложил переименовать «Табакерку»
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии