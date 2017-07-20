Майор ГИБДД попался на торговле правами

В Магнитогорске майора ГИБДД заподозрили в получении взяток в обмен на водительские удостоверения.

Речь идет о начальнике начальник экзаменационного отделения ГИБДД Алексее Петрашове. Согласно данным следствия, в прошлом году он организовал прием экзаменов у граждан без фактической проверки их знаний. За это офицер получил взятки на общую сумму в 35 тысяч рублей.

Петрашов задержан, в отношении него проводятся следственные действия. Наряду с этим решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения, сообщает URA.RU со ссылкой на СКР по Челябинской области.

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