Майор ГИБДД попался на торговле правами
В Магнитогорске майора ГИБДД заподозрили в получении взяток в обмен на водительские удостоверения.
Речь идет о начальнике начальник экзаменационного отделения ГИБДД Алексее Петрашове. Согласно данным следствия, в прошлом году он организовал прием экзаменов у граждан без фактической проверки их знаний. За это офицер получил взятки на общую сумму в 35 тысяч рублей.
Петрашов задержан, в отношении него проводятся следственные действия. Наряду с этим решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения, сообщает URA.RU со ссылкой на СКР по Челябинской области.
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