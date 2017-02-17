Майклу Флинну грозит уголовное дело

Экс-помощник президента США Майкл Флинн может стать фигурантом уголовного дела за разговор о санкциях с российским послом Сергеем Кисляком.

По данным издания Washington Post, во время допроса Флинн заявил сотрудникам ФБР, что ни о каких санкциях с Кисляком не говорил, однако представители спецслужб уже знали о деталях телефонного разговора, поймав, тем самым, советника Трампа на лжи.

Избежать уголовного преследования за ложь Флинн сможет только в случае, если заручится поддержкой Министерства юстиции США.

Ранее контрразведка США провела расследование «контактов» советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна с представителями России. Поводом для этого могли послужить неоднократные телефонные переговоры Флинна с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком в конце прошлого года, когда были введены новые санкции в отношении РФ, сообщает «Экономика сегодня».

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