Майкл Макфол попросил у российского посла помощи в снятии визовых санкций

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол попросил российского посла в Америке Анатолия Антонова помочь снять с него визовые санкции со стороны России, чтобы он снова мог посетить РФ.

«У меня много друзей в России. Я несколько лет жил в России. Вы же знаете, что я нахожусь под санкциями. Я обсудил это с Антоновым, чтобы я смог приехать в Россию», - сказал Макфол.

Макфол занимал пост посла с 2012 по 2014 годы. В настоящее время он является профессором Стэнфордского университета. В МИД РФ сообщили, что ему запрещен въезд на территорию России «за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона», передает «РИА Новости».