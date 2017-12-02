Майкл Макфол попросил у российского посла помощи в снятии визовых санкций
Бывший посол США в Москве Майкл Макфол попросил российского посла в Америке Анатолия Антонова помочь снять с него визовые санкции со стороны России, чтобы он снова мог посетить РФ.
«У меня много друзей в России. Я несколько лет жил в России. Вы же знаете, что я нахожусь под санкциями. Я обсудил это с Антоновым, чтобы я смог приехать в Россию», - сказал Макфол.
Макфол занимал пост посла с 2012 по 2014 годы. В настоящее время он является профессором Стэнфордского университета. В МИД РФ сообщили, что ему запрещен въезд на территорию России «за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона», передает «РИА Новости».
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии