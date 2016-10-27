Майкл Фелпс и Николь Джонсон тайно поженились этим летом
Знаменитый американский пловец Майкл Фелпс и модель Николь Джонсон тайно поженились в июне 2016 года. Газета Arizona Republic опубликовала копию свидетельства о браке, которое указывает на то, что свадьба прошла в Парадайз Вэлли (штат Аризона).
31-летний спортсмен заявил о завершении карьеры после Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Фелпс принимал участие в пяти Олимпиадах, на которых он завоевал 28 медалей (23 золотых, три серебряных и две бронзовых).
Американец является самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр, напоминает ТАСС.
Следующая новость Физические нагрузки улучшают работу мозга
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии