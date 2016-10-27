Майкл Фелпс и Николь Джонсон тайно поженились этим летом

Знаменитый американский пловец Майкл Фелпс и модель Николь Джонсон тайно поженились в июне 2016 года. Газета Arizona Republic опубликовала копию свидетельства о браке, которое указывает на то, что свадьба прошла в Парадайз Вэлли (штат Аризона).

31-летний спортсмен заявил о завершении карьеры после Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Фелпс принимал участие в пяти Олимпиадах, на которых он завоевал 28 медалей (23 золотых, три серебряных и две бронзовых).

Американец является самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр, напоминает ТАСС.