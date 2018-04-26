Майк Помпео вступил в должность госсекретаря США

В Вашингтоне прошла церемония приведения к присяге нового главы американского внешнеполитического ведомства.

Кандидатура Помпео была утверждена в Сенате с самым незначительным перевесом в истории США. За него отдали свои голоса 57 сенаторов, против проголосовали 42.

Свою первую рабочую поездку в качестве главы Госдепартамента Помпео совершит 27 апреля – он отправится в Брюссель на встречу министров иностранных дел НАТО, передает «Интерфакс».