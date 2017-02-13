Мавзолей закроют на два месяца
С 16 февраля Мавзолей на Красной площади будет закрыт на профилактику, сообщил информированный источник.
По его словам, работы будут связаны с сохранением забальзамированного тела Владимира Ленина. Уточняется, что изымать тело Ленина из мавзолея на время профилактики не планируется. Также ему не будут менять костюм.
К работам с телом вождя революции допускаются специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) и Лаборатории медико-биологических структур.
Мавзолей откроют для посетителей 16 апреля, сообщает «Национальная служба новостей».
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