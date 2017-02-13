Мавзолей закроют на два месяца

С 16 февраля Мавзолей на Красной площади будет закрыт на профилактику, сообщил информированный источник.

По его словам, работы будут связаны с сохранением забальзамированного тела Владимира Ленина. Уточняется, что изымать тело Ленина из мавзолея на время профилактики не планируется. Также ему не будут менять костюм.

К работам с телом вождя революции допускаются специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) и Лаборатории медико-биологических структур.

Мавзолей откроют для посетителей 16 апреля, сообщает «Национальная служба новостей».