Мавзолей Ленина откроют 18 апреля после плановых работ
18 апреля на Красной площади для посетителей вновь откроют мавзолей Ленина.
Как сообщает «Интерфакс», музей был закрыт на два месяца для плановых профилактических работ. Какие именно работы проводились, в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны не прокомментировали.
Как рассказал агентству источник, осведомленный о ходе работ, плановые мероприятия были связаны с обеспечением сохранности тела вождя. Подобные меры проводятся, как правило, два раза в год. В последний раз мавзолей был закрыт в феврале-апреле 2015 года. По данным источника, в течение двух месяцев этого года профилактические работы велись именно с телом Владимира Ленина. Костюм вождя не меняли, это делается раз в несколько лет.
Работы с забальзамированным телом Владимир Ленина проводят специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) и Лаборатории медико-биологических структур. Они отмечают, что благодаря современным достижениям, тело вождя, забальзамированное в 1924 году, находится в удовлетворительном состоянии.
В 2013 году в здании провели реконструктивные работы, в ходе которых был устранен крен в фундаменте мавзолея и проведена гидроизоляция. Ремонт длился в течение восьми месяцев.
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