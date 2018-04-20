Мавзолей и Кремль закрывают свои двери для туристов
Московский Кремль будет закрыт для посетителей 4-7 и 9 мая в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий.
Также с 23 апреля по 14 мая допуск граждан в Мавзолей Владимира Ленина и к некрополю Кремлевской стены проводиться не будет.
Однако 4-6 мая после 14:00 предусмотрено посещение Государственной Оружейной палаты и выставки «Алмазный Фонд» через Боровицкий проход, отмечает АГН «Москва».
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