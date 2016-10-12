Матвиенко заявила о невозможности внешней изоляции РФ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что изоляция РФ сейчас невозможна.
- Изоляция - это очередная пропагандистская фишка, которая периодически вытаскивается из нафталинового чемодана, вбрасывается в мировое информационное пространство. Это неправда, изолировать Россию невозможно, - отметила Матвиенко. Об этом сообщает «Интерфакс».
По ее словам, к такой информации стоит относиться, «ка к разговорам, и не более того».
- Ощущение, что не могут придумать, за что схватиться. Надо относиться к этому спокойно, философски. Собака лает - караван идет, - сказала Матвиенко.
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