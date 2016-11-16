Матвиенко выразила возмущение Резолюцией ООН о нарушении прав человека в Крыму
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмущена резолюцией, принятой в 3-м комитете Генеральной Ассамблеи ООН о ситуации с правами человека в Крыму.
- Нет никаких фактов об ущемлении прав крымско-татарского народа в Крыму. И быть не может, - цитирует Матвиенко «Российская газета».
Ранее сообщалось, что за принятие соответствующего документа в ООН проголосовали 73 страны при 23 голосах против и 76 воздержавшихся.
- Мы приглашаем наших коллег в Крым с тем, чтобы они на месте видели реальную жизнь в Крыму, если это не будет использоваться отдельными зарубежными структурами как политический инструмент, - подчеркнула председатель верхней палаты российского парламента.
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