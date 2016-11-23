Матвиенко увидела изменения в международных отношениях

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко увидела в международных отношениях значительные изменения, о чем, по ее мнению, свидетельствуют последние события в США, Болгарии, Молдавии и Франции.

- Действительно, в международных отношениях происходят тектонические подвижки. Я имею в виду не только неожиданное избрание для многих новым президентом США Дональда Трампа. Я имею в виду и последние выборы в Болгарии, последние выборы в Молдавии, то, что сегодня происходит с возможным кандидатом в президенты Франции, — сказала Матвиенко, выступая на заседании правления Интеграционного клуба при председателе СФ.

Она также отметила, что на парламентском уровне ощущается огромный интерес к России, желание вести диалог. Кроме того, по мнению Матвиенко, появился интерес к Евразийскому экономическому союзу. Об этом сообщает «РИА Новости».

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