Матвиенко считает возможной отмену «закона Димы Яковлева» под гарантии США

Запрет на усыновление российских детей гражданами США может быть снят, но только при определенных гарантиях со стороны Соединенных Штатов. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Мы готовы к диалогу с властями Соединенных Штатов и по этому закону, - цитирует Матвиенко «Интерфакс».

- Если Соединенные Штаты дадут гарантии того, что здоровье наших детей, жизнь, права наших детей будут гарантированны в Соединенных Штатах Америки, если они будут понимать, что необходимо сотрудничество с дипломатическими представителями, представителями власти России по контролю за тем, как живут наши дети, будет диалог, будет постоянно даваться информация, то все можно вернуть «на круги своя». Это не самоцель - держать этот закон, - добавила Матвиенко.

Однако, по словам главы верхней палаты парламента РФ, с тех пор как «закон Димы Яковлева» был принят, Вашингтон не выступал с какими-либо предложениями по этому поводу.

- За эти три года не было ни одной попытки со стороны властей США начать диалог с Россией по вопросу усыновления российских детей в Соединенные Штаты Америки, не было сделано ни одного шага попытаться скорректировать то соглашение, которое было, и найти пути решения этой проблемы, - подчеркнула спикер Совета Федерации.

Решение Европейского суда по правам человека по «закону Димы Яковлева», по мнению Матвиенко, далеко «от права, в том числе международного права, потому что Соединенные Штаты Америки не являются частью Европейской конвенции, они подписали Конвенцию ООН о защите детей, но ее так и не ратифицировали».