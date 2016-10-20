Матвиенко считает неприемлемым заявление Олланда о преступлениях РФ в Сирии

Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что заявление президента Франции Франсуа Олланда о якобы совершенных Россией военных преступлениях в Сирии, неприемлемо и не соответствует действительности.

По мнению председателя верхней палаты парламента, действия России и сирийской правительственной армии в районе Алеппо идентичны действиям коалиции во главе с США в иракском Мосуле.

- Абсолютно одинаковый подход: планируется гуманитарная пауза, прекращение бомбардировок, организация коридоров для выхода боевиков и мирных граждан. Все то же самое делает Россия, - цитирует Матвиенко ТАСС.

Глава Совета Федерации предложила западным партнерам определиться с приоритетами.

- Мы будем вместе бороться с терроризмом или избирательно подходить к международному праву? Будем бороться с терроризмом или прилагать усилия для того, чтобы ослаблять режим Башара Асада и его свергать? – задала вопрос Матвиенко.

По словам парламентария, Россия всегда открыта для диалога и готова аргументировать свою позицию на любом уровне.

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