Матвиенко считает неприемлемым заявление Олланда о преступлениях РФ в Сирии

Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что заявление президента Франции Франсуа Олланда о якобы совершенных Россией военных преступлениях в Сирии, неприемлемо и не соответствует действительности.

По мнению председателя верхней палаты парламента, действия России и сирийской правительственной армии в районе Алеппо идентичны действиям коалиции во главе с США в иракском Мосуле.

- Абсолютно одинаковый подход: планируется гуманитарная пауза, прекращение бомбардировок, организация коридоров для выхода боевиков и мирных граждан. Все то же самое делает Россия, - цитирует Матвиенко ТАСС.

Глава Совета Федерации предложила западным партнерам определиться с приоритетами.

- Мы будем вместе бороться с терроризмом или избирательно подходить к международному праву? Будем бороться с терроризмом или прилагать усилия для того, чтобы ослаблять режим Башара Асада и его свергать? – задала вопрос Матвиенко.

По словам парламентария, Россия всегда открыта для диалога и готова аргументировать свою позицию на любом уровне.