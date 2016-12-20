Матвиенко рассказала о просьбе европарламентариев о совместной поездке в Сирию

Группа европарламентариев предложила российским коллегам совместную поездку в Сирию, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, европарламентарии предложили вместе посмотреть на месте, что там происходит.

Матвиенко также отметила, что попытки международной изоляции РФ провалились, о чем свидетельствует рост интенсивности межпарламентских контактов. Об этом сообщает ТАСС.