Матвиенко рассказала о просьбе европарламентариев о совместной поездке в Сирию
Группа европарламентариев предложила российским коллегам совместную поездку в Сирию, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, европарламентарии предложили вместе посмотреть на месте, что там происходит.
Матвиенко также отметила, что попытки международной изоляции РФ провалились, о чем свидетельствует рост интенсивности межпарламентских контактов. Об этом сообщает ТАСС.
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