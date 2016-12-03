Матвиенко рассказала о желающих перемен американцах
Итог голосования на президентских выборах в США показал, что американцы хотят изменений. Так считает спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
"Действительно, международные отношения и мировой порядок требуют кардинальных изменений. Так жить нельзя. И об этом говорят уже не только политики, государственные деятели и бизнесмены, но и народ своим голосованием говорит, что так жить больше нельзя", — сказала политик в программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1".
Президентские выборы в США прошли 8 ноября. Победителем стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Его инаугурация намечена на 20 января 2017 года, напоминает РИА Новости.
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