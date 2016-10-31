Матвиенко раскритиковала руководство Сахалинской области

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Южно-Сахалинск отметила неухоженность города и раскритиковала работу местных властей.

– Затрапезный, неухоженный, неблагоустроенный город. Довести до такого состояния Южно-Сахалинск с такими дорогами, с такими зашарпанными фасадами, – пристыдила спикер руководство региона. Она отметила, что прежние руководители региона использовали региональный бюджет неэффективно.

Политик заметила, что доходная часть бюджета Южно-Сахалинска составляет 20 миллиардов рублей. Валентина Матвиенко пообещала вернуться в город через год и проверить работу команды нового губернатора Олега Кожемяко, , который заменил на этом посту главу региона Александра Хорошавина, сообщает Ридус.