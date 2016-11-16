Матвиенко призвала воздержаться от парламентского расследования дела Улюкаева

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала воздержаться от создания парламентских комиссий расследования дела главы МЭР Алексея Улюкаева, пока ведется официальное следствие.

- В действия Следственного комитета никто не имеет право вмешиваться. Никаких парламентских расследований, когда идет официальное расследование, быть не может, — цитирует Матвиенко РИА «Новости».

Спикер признала, что арест чиновника столь высокого ранга является из ряда вон выходящим событием.

- Конечно же, это событие из ряда вон выходящий случай, беспрецедентный, когда обвинения предъявлены человеку, занимающему высокий государственный пост, — подчеркнула Матвиенко, уточнив, что только суд имеет право принять решение о виновности или невиновности любого обвиняемого.

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