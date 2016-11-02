Матвиенко попробовала в Японии ядовитую рыбу и не отравилась

Находящаяся с официальным визитом в Токио спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с журналистами рассказала о том, что очень любит блюда японской кухни, а в ходе этой поездки попробовала ядовитую рыбу фугу.

- Я очень люблю японскую кухню: и суси, и сасими, и сябу-сябу. Это очень здоровая кухня, - цитирует Матвиенко ТАСС.

Глава верхней палаты парламента пошутила, что сначала предложенную ей фугу попробовал один из охранников, и только после этого она решилась отведать экзотическое блюдо.

Матвиенко выразила сожаление тем, что в России японская кухня не до конца освоена соответствующим бизнесом, а также отметила отношение граждан Страны восходящего солнца к труду.

- Японцы сохраняют свои вековые традиции, но в то же время это страна, которая все время устремлена в будущее. Мне нравится отношение японцев к труду – это такие трудовые пчелки, ни один не уйдет из офиса, пока не ушел начальник, - отметила спикер.

Подводя итог визиту, Матвиенко подчеркнула также, что уезжает в приподнятом настроении, поскольку почувствовала доброжелательное отношение к России.

- Мы уезжаем с очень хорошим настроением, потому что очень доброжелательная обстановка, искренняя заинтересованность в развитии отношений с Россией, уважительное отношение к России, - сказала спикер Совета Федерации.

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