Матвиенко поедет в Сирию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла приглашение посетить Сирию.

«Многие мои коллеги по парламентской линии уже посещали Сирийскую Арабскую Республику. Я приняла приглашение с благодарностью, и мы договорились, что по дипломатическим каналам согласуем удобное для обеих сторон время», - сказала Матвиенко после встречи с главой Народного совета Сирии Хадией Аль-Аббас.

Она также сообщила, что стороны договорились подписать меморандум о межпарламентском сотрудничестве, и это может быть сделано либо на сессии Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге осенью, либо в ходе ответного визита делегации верхней палаты российского парламента в Сирию. Об этом сообщает «Интерфакс».