Матвиенко поедет в Сирию
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла приглашение посетить Сирию.
«Многие мои коллеги по парламентской линии уже посещали Сирийскую Арабскую Республику. Я приняла приглашение с благодарностью, и мы договорились, что по дипломатическим каналам согласуем удобное для обеих сторон время», - сказала Матвиенко после встречи с главой Народного совета Сирии Хадией Аль-Аббас.
Она также сообщила, что стороны договорились подписать меморандум о межпарламентском сотрудничестве, и это может быть сделано либо на сессии Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге осенью, либо в ходе ответного визита делегации верхней палаты российского парламента в Сирию. Об этом сообщает «Интерфакс».
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