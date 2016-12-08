Матвиенко перечислила добивающиеся отмены санкций против РФ регионы Европы

Выступая на заседании Совета законодателей, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сообщила о том, что многие регионы европейских стран обращаются к своим федеральным правительствам с просьбой отменить введенные против России санкции.

- Важность межрегионального сотрудничества объективно растет. В качестве примера приведу движение регионов северной Италии – самых богатых, промышленно развитых итальянских провинций – за отмену антироссийских санкций. Они прямо обратились к правительству с требованием отказаться от бьющей по итальянскому бизнесу и гражданам антироссийской политики. Такие же сигналы поступают из ряда земель Германии, регионов других европейских стран, — цитирует Матвиенко РИА «Новости».

По словам спикера Совета Федерации, чем шире круг надежных торговых партнеров, тем сильнее экономика и тем она устойчивее к внешним вызовам.

- Мы всегда подчеркиваем – субъекты федерации в пределах своих полномочий должны поступательно укреплять внешнеторговые связи. Содействие этим процессам входит в число направлений деятельности нашей палаты. Оно реализуется в рамках работы межпарламентских комиссий и делегаций, во время официальных визитов и, конечно, на площадках двусторонних межрегиональных форумов, — подчеркнула Матвиенко.