Матвиенко оценила возможности Трампа в деле изменения отношений США и России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что новой администрации США во главе с Дональдом Трампом будет непросто изменить сложившуюся в США систему взглядов на международные отношения. По ее мнению, в первую очередь, нужно будет поубавить эмоции.

"Там выстроена уже десятилетиями инерционная американская машина с выстроенной идеологией, приоритетами во внешней политике, и нет того стоп-крана ни у одного человека, который мог бы остановить и сказать: "Нет, завтра мы начинаем жить по-новому. Будет очень непросто", - сказала председатель верхней палаты парламента.

В США 8 ноября состоялись всеобщие выборы. По результатам голосования кандидат от Республиканской партии Трамп получил более 270 голосов выборщиков и был избран президентом США, напоминает ТАСС.