Матвиенко отправится в Египет

Делегация Совета Федерации во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко весной текущего года отправится в Египет для обсуждения возобновления авиасообщения с РФ.

Как отмечается в сообщении, в ходе визита также будут подниматься темы безопасности и борьбы с терроризмом.

В январе российские специалисты направили в правительство РФ отчет о проверке аэропорта в Каире. По итогам рассмотрения этого документа Москва может возобновить регулярные рейсы в Египет.

Москва прекратила регулярные рейсы в Египет после крушения российского лайнера. 31 октября 2015 года над Синаем рухнул российский самолет А321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате происшествия погибли 224 человека. Причиной катастрофы был теракт, сообщает «Федерал пресс».