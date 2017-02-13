Матвиенко отправится в Египет
Делегация Совета Федерации во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко весной текущего года отправится в Египет для обсуждения возобновления авиасообщения с РФ.
Как отмечается в сообщении, в ходе визита также будут подниматься темы безопасности и борьбы с терроризмом.
В январе российские специалисты направили в правительство РФ отчет о проверке аэропорта в Каире. По итогам рассмотрения этого документа Москва может возобновить регулярные рейсы в Египет.
Москва прекратила регулярные рейсы в Египет после крушения российского лайнера. 31 октября 2015 года над Синаем рухнул российский самолет А321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате происшествия погибли 224 человека. Причиной катастрофы был теракт, сообщает «Федерал пресс».
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