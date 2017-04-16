Матвиенко обсудила удар США по Сирии с властями Саудовской Аравии

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в рамках визита в Саудовскую Аравию обсудила с председателем Совета Шуры удар крылатыми ракетами США по Сирии.

Она подчеркнула: «Россия категорически не приемлет никаких случаев применения химического оружия». Матвиенко добавила, что в случае обвинения кого-либо в подобных действиях необходимо проводить расследование по размещению химоружия с участием независимых экспертов.

Председатель Совета Федерации уточнила, что США вместе с Россией инициировали вывоз и ликвидацию химического оружия в Сирии, что и было выполнено. Матвиенко отметила, что Россия располагает данными о производстве и использовании химоружия некоторыми террористическими организациями. В связи с этим было внесено требование о расследовании данного факта.

Председатель верхней палаты парламента России находится с официальным визитом в Саудовской Аравии с 15 по 17 апреля, где она также встретится с королем, наследным принцем, приемником наследного принца и министром иностранных дел, сообщает РИА Новости.

4 апреля в сирийской провинции Идлиб в результате атаки с применением химоружия погибли 80 человек и 200 были ранены. Оппозиция возложила ответственность за трагедию на правительственные войска. США, не имея доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести проверку данного факта, нанесли удар по военной базе в Сирии ночью 7 апреля, выпустив 59 ракет.