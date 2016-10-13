Матвиенко назвала резолюцию ПАСЕ по выборам в Крыму «футболом без вратаря»

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прокомментировала журналистам недавно принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюцию по непризнанию состоявшихся в Крыму выборов в Госдуму РФ, сравнив процедуру принятия этого документа с «футболом без вратаря».

- Эти резолюции не имеют никакой юридической силы, во-первых. Во-вторых, они принимались, когда в зале было не более трети голосовавших. То есть они по сути нелегитимны. И третье, что я хочу сказать: принимать такие резолюции, касающиеся России, в отсутствие России или какой-либо другой страны — это все равно, что играть в футбол без вратаря. Пусть сколько угодно забивают голы в пустые ворота — это бессмысленно и бесперспективно, — цитирует Матвиенко РИА «Новости».

По словам главы верхней палаты парламента РФ, ПАСЕ должна в полном объеме восстановить Россию в правах, иначе российские парламентарии вообще потеряют интерес к этой организации.

- ПАСЕ нужны реформы, давно должны произойти изменения процедур, устава и всего остального, и эта ситуация показала, что это кризис, что эта организация сама загнала себя в тупик, — подчеркнула Матвиенко.