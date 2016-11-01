Матвиенко назвала бесспорной принадлежность Курил России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что принадлежность России Курильских островов не подлежит сомнению. Москва никогда не пойдет на ограничение суверенитета над этими территориями и передачу их Японии.

«Это позиция не только российского руководства, а всего нашего народа; здесь у нас, как говорится, полный, общенациональный консенсус», - цитирует спикера ТАСС.

Вместе с тем она добавила, что Москва готова к поискам компромисса по вопросу о мирном договоре, который устроил бы как Россию, так и Японию. Для этого, по ее словам, необходим «реализм» со стороны Токио.

«Все упирается в политическую волю идти дальше навстречу друг другу. С нашей стороны она имеется», - сказала Матвиенко.