Матвиенко надеется на отмену Японией санкций против России

На встрече с министром торговли, экономики и промышленности Японии Хирогсигэ Сэко Валентина Матвиенко заявила о том, что Москва надеется на рассмотрение вопроса об отмене санкций против России.

Спикер Совета Федерации пояснила, что текущая ситуация негативно влияет на развитие экономического сотрудничества между странами.

- Мы надеемся, что японская сторона рассмотрит вопрос о снятии ограничений, санкций, введенных против России, - цитируют заявление Валентины Матвиенко в ТАСС.

Как сообщает информационное агентство, во время встречи с Хирогсигэ Сэко Матвиенко также отметила важность заключения новых межправительственных соглашений о защите инвестиций и капиталовложений, а также соглашений в области сотрудничества в сферах технологий и космоса.