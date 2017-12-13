В «Матросской тишине» нашли «VIP-камеры»

В одном из корпусов следственного изолятора «Матросская тишина» правозащитники обнаружили «VIP-камеры», в которых есть дорогой холодильник, заполненный деликатесами, а также большие современные телевизоры и туалет с включающейся вытяжкой, рассказала заместитель председателя ОНК столицы Ева Меркачева.

По ее словам, на пятом этаже второго корпуса находятся камеры повышенной комфортности, условия содержания в которых можно сравнить с четырехзвездочными гостиницами.

«В них два больших окна, огромный современный телевизор на стене, холодильник Indesit, забитый деликатесами, белоснежные кровати с новым бельем и даже туалет с вытяжкой и дорогим унитазом», — рассказала правозащитница.

Руководство СИЗО в ответ на вопрос о том, на какие деньги был произведен такой дорогой ремонт, ответило, что данные камеры были благоустроены на благотворительные пожертвования.

Меркачева также пояснила «РИА Новости», что в основном в этих камерах находятся подозреваемые в мошенничестве.