Матрос «Петра Великого» выдал нахождение крейсера с помощью селфи

Российский матрос, проходящий службу на крейсере «Петр Великий», случайно раскрыл позицию военного корабля в Средиземном море, выложив в Твиттер селфи, сделанное на палубе.

Согласно геопозиции «Петр Великий» находится недалеко от восточного побережья Крита. Такой вывод сделал фотожурналист Ханс де Врей, сообщает The Washington Free Beacon.

Приказом Министерства обороны России 010 от 2005 года, категорически запрещается пользование сотовым телефоном на территории воинской части, однако, строгого запрета на фотографирование нет. Кроме того, в России существует запрет на разглашение военной тайны, который, возможно, матрос нарушил.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что самолеты тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и корабли ВМФ России готовятся нанести удары по боевикам в окрестностях Алеппо. Однако информация не подтвердилась.

Корабельная группа во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» и атомным крейсером «Петр Великий» начала поход в Средиземное море с целью обеспечения военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана, пишет газета «Взгляд».