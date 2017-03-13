Материнский капитал предлагают заменить ежемесячными пособиями

Депутаты Госдумы предложили заменить материнский капитал выплатой ежемесячных пособий. Авторами инициативы выступили член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По их мнению, программа материнского капитала не оправдала себя. Депутаты считают, что лучшей альтернативой станет выплата ежемесячных пособий на родных и усыновленных детей до достижения ими совершеннолетия.

Уточняется, что размер пособия составит три тысячи рублей за одного ребенка, восемь тысяч — за двоих и 15 тысяч — за троих детей.

По мнению Вострецова, материнский капитал - это псевдоподдержка, так как люди пытаются обналичить полученное.

«Нужна конкретная материальная помощь — пособие, на которое можно содержать детей», — пояснил депутат.

При этом Ирина Волынец подчеркнула, что семьям, в которых воспитывается более трех детей, предлагают выделять земельный участок с подключенными коммуникациями. Семьям с семью или более детьми, согласно проекту, полагается еще и автомобиль «Газель».

Законопроект будет обсуждаться 23 марта на круглом столе в Государственной думе, сообщает RT.

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Места: Россия
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