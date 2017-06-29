Материнский капитал можно будет получить наличными

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила, что в будущем часть материнского капитала можно будет получить наличными деньгами.

«Необходимо постоянно совершенствовать реализацию программы материнского капитала. В Совет Федерации поступает множество обращений граждан о внесении изменений в ее механизмы», — заявила Матвиенко, отметив, что чаще всего россияне просят о возможности выдачи средств материнского капитала на руки.

При этом сенатор напомнила, что материнский капитал направлен исключительно на поддержку материнства и детства, поэтому ни на какие другие цели эти деньги направляться не могут.

Ранее срок действия программы материнского капитала был продлен до 2018 года.

15 июня в ходе «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин заявил о целесообразности выделить часть средств материнского капитала напрямую для поддержки семей с детьми. По его мнению, такая мера будет более эффективной, чем, например, возможность использования сертификата покупку автомобиля, пишет «Парламентская газета».

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