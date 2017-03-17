Материнский капитал можно будет потратить на покупку российского авто
Российские многодетные семьи смогут купить автомобиль российского производства за счет средств материнского капитала. Такой законопроект внесла на рассмотрение в Госдуму группа депутатов.
Согласно проекту, воспользоваться маткапиталом для приобретения машины смогут семьи, воспитывающие приемных детей или детей-инвалидов, а также многодетные семьи.
По мнению авторов законопроекта, автомобиль позволит этим семьям существенно упростить процесс воспитания детей.
Кроме того, поправки предусматривают возможность погашения автокредита за счет средств маткапитала, однако купленный таким способом автомобиль будет невозможно продать в течение трех лет, сообщает «Федерал пресс».
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