Математическая модель «смертельного» полета Ту-154 раскроет загадки его гибели

Гражданские эксперты подключились к расследованию гибели Ту-154 в районе Сочи – они создали математическую модель его последнего полета. Она позволит составить точную картину падения лайнера и ответит на важный и спорный вопрос: могли ли пилоты спасти себя и пассажиров.

В математическую модель заложены траектория полета лайнера и полученные с бортового самописца параметры работы всех его систем. Она поможет аналитикам рассчитать на компьютере две величины, которые до сих пор точно не определены - взлетный вес самолета и его центровку, пишет «Коммерсантъ».

Ориентируясь на эти данные, специалисты получат возможность принять к сведению или, наоборот, однозначно исключить высказанные ранее предположения о якобы способствовавших катастрофе факторах.

До настоящего момента участники расследования гибели Ту-154Б-2 Минобороны, разбившегося 25 декабря при взлете из аэропорта Адлер, так и не смогли прийти к единому мнению о ее причинах.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Минобороны
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