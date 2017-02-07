Математическая модель «смертельного» полета Ту-154 раскроет загадки его гибели

Гражданские эксперты подключились к расследованию гибели Ту-154 в районе Сочи – они создали математическую модель его последнего полета. Она позволит составить точную картину падения лайнера и ответит на важный и спорный вопрос: могли ли пилоты спасти себя и пассажиров.

В математическую модель заложены траектория полета лайнера и полученные с бортового самописца параметры работы всех его систем. Она поможет аналитикам рассчитать на компьютере две величины, которые до сих пор точно не определены - взлетный вес самолета и его центровку, пишет «Коммерсантъ».

Ориентируясь на эти данные, специалисты получат возможность принять к сведению или, наоборот, однозначно исключить высказанные ранее предположения о якобы способствовавших катастрофе факторах.

До настоящего момента участники расследования гибели Ту-154Б-2 Минобороны, разбившегося 25 декабря при взлете из аэропорта Адлер, так и не смогли прийти к единому мнению о ее причинах.