Матчи Кубка конфедераций бесплатно посетят малоимущие россияне

Матчи Кубка конфедераций смогут посетить малоимущие россияне - члены многодетных семей, воспитанники детдомов и инвалиды.

Как сообщает Life со ссылкой на пресс-службу оргкомитета «Россия-2018», билеты на матчи для этой категории россиян были направлены в администрации городов и субъектов России. Также их распространяют между учащимися спортивных школ и волонтерами.

В рамках социальной программы планируется сделать турнир максимально доступным для всех россиян.