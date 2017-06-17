Матчи Кубка конфедераций бесплатно посетят малоимущие россияне
Матчи Кубка конфедераций смогут посетить малоимущие россияне - члены многодетных семей, воспитанники детдомов и инвалиды.
Как сообщает Life со ссылкой на пресс-службу оргкомитета «Россия-2018», билеты на матчи для этой категории россиян были направлены в администрации городов и субъектов России. Также их распространяют между учащимися спортивных школ и волонтерами.
В рамках социальной программы планируется сделать турнир максимально доступным для всех россиян.
Следующая новость В Европе снизились продажи автомобиля Lada
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии